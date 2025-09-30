No rescaldo à derrota na visita ao Chelsea (1-0), na segunda jornada da fase liga da Champions, José Mourinho falou aos jornalistas em conferência de imprensa, na noite desta segunda-feira.

Regresso à casa dos “Blues”

«Adeptos do Chelsea? Alimento-me com vitórias e resultados. Claro que lhes agradeço pela receção, porque é impossível não ouvir. É uma relação para a eternidade, espero voltar daqui a 20 anos com os meus netos. Estão na minha história e eu na história deles.»

«A minha ambição é ainda maior, porque muitas pessoas já não esperam algo de mim. No Tottenham levei-os a uma final, na Roma consegui duas finais. Tenho uma família fantástica, mas eles conhecem-me, sabem que eu preciso de competir e que estou desesperado por vencer a próxima partida.»

Benfica europeu e António Silva

«O sorteio foi muito difícil, na teoria contra equipas mais fortes. Mas hoje jogámos contra uma grande equipa e o Chelsea não foi melhor. Com confiança e trabalho podemos competir contra todos. Sem pontos ao fim de dois jogos, torna-se difícil pensar na qualificação direta para os “oitavos”. Vamos ponto a ponto.»

«O apoio fantástico dos adeptos fez-se sentir muito e os jogadores sentiram-se confortáveis.»

«António Silva? Saiu lesionado, mas pelo próprio pé. Está recuperado, mas as tonturas obrigaram a agir.»

