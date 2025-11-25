José Mourinho, treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo, por 2-0, em Amesterdão, frente ao Ajax, para a Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Os últimos dez minutos da primeira parte foram um bocadinho caóticos. Foi o momento em perdemos um bocadinho o controlo. Recuperávamos bola, perdíamos bola. Estivemos um bocadinho em dificuldade. Na segunda parte, não fomos perigosos, não conseguimos sair, mas eles tiveram uma única oportunidade, pelo Klaassen. Depois, o jogo foi totalmente controlado por nós. A sensação nos últimos 15 minutos era a de que, mesmo se fossem 150 (minutos), eles não marcariam na mesma. Essa solidez da equipa, o esforço e a concentração dos jogadores, a alegria do grupo depois da vitória, são coisas bonitas.»

Estratégia para o jogo

«Disse ontem que uma coisa é jogares para quereres ganhar e outra coisa é teres de ganhar. Esse teres de ganhar é uma pressão diferente. Disse sempre que não somos uma equipa com muita gente rápida no ataque para podermos ser muito perigosos em transições. Tínhamos de fazer o jogo de outra maneira e os jogadores fizeram-no muito bem, estão de parabéns. Jogámos com as armas que tínhamos para jogar e soubemos defender bem. O golo do Barreiro acaba com o jogo, mas mesmo sem ele a sensação no banco era a de que o jogo estava controlado.»

Entrada de Tomás Araújo

«Se tivesse no banco alas que me pudessem fechar espaços e ao mesmo tempo “matarem” em contra-ataque... Era o que o qualquer treinador gostaria de ter. Mas naquele momento eles jogavam com dois atacantes, um com dois metros, o outro com 1,90 metros. Podia haver muita situação de cruzamento ou de bola parada. Uma equipa que também tinha de ganhar, seguramente podia entrar no jogo mais direto. Se posso proteger o António e o Otamendi de um “dois contra dois” e criar uma superioridade com o Tomás… O objetivo era ganhar.»