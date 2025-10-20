Na véspera do terceiro jogo da Liga dos Campeões, José Mourinho garantiu que por nada deste mundo assinava já o empate frente ao Newcastle e que a equipa vai mesmo entrar em campo como se fosse uma partida decisiva.

Tudo ou nada?

«Estão 18 pontos em disputa, depois de amanhã estarão quinze. Qualificamo-nos se fizermos 15 pontos. Nem precisamos de 15, 14, 13 ou 11… o jogo de amanhã não é decisivo, mas jogaremos a pensar que sim. Como se fosse a nossa última oportunidade, mas não é.»

Assinava já o empate?

«Não! Não e não! Disse o mesmo no Chelsea e depois perdemos… se calhar devia ter aceite o empate, era melhor (risos). Mas antes do jogo, não. Queremos jogar e estamos preparados dentro das nossas limitações. O facto de termos treinado, no Seixal, hoje (segunda-feira), foi exatamente para podermos treinar! Se o fizéssemos aqui, seria impossível treinar… treinar. Preparámos o melhor possível este jogo e temos de tentar ter as condições para que vá numa direção em que estejamos mais confortáveis.»

A beleza de jogar no St. James Park

«Simplesmente lindo. Ainda que como adversário, é lindo. É um perfil diferente de jogar nos outros estádios de Londres. Temos de jogar com emoção e ser fortes para lidar com isso. Acho que os meus jogadores vão gostar. Vai ser difícil, mas temos de impor as nossas qualidades.»