Na sua visita relâmpago a Itália, José Mourinho deu uma entrevista à Sportmediaset onde, para além de elogiar Francesco Farioli, falou sobre o seu futuro. Mourinho foi questionado sobre o tão falado interesse do Real Madrid e respondeu de forma sucinta:

«O meu próximo objetivo é levar o Benfica à Liga dos Campeões», atirou, citado pelo Corriere dello Sport.

Além disso, o treinador do Benfica rejeita, para já, ser selecionador nacional.

«Ainda não é hora. Penso nisso, mas também penso na minha vida sem futebol de clube: sem treinar todos os dias, ganhar, perder e empatar três vezes por semana. Estar feliz, triste, frustrado, querer melhorar... Não consigo imaginar minha vida sem essas coisas. Ainda não chegou a hora de uma seleção nacional», afirmou.

O treinador português projetou ainda o Mundial 2026 e escolheu os favoritos para vencer a competição.

«Gostaria que Portugal vencesse, tem potencial para isso. Carletto é Carletto [Carlo Ancelotti], mesmo que as pessoas não acreditem que o Brasil consiga. Para mim, porém, o Brasil com Ancelotti é uma coisa e sem ele é outra. Na minha opinião, ele consegue. A Argentina é campeã mundial e parece-me uma equipa de verdade: unida, compacta, gostam de jogar pela seleção nacional. E a França, que com todo o talento que tem pode formar três equipas competitivas. Um dia também chegará a hora da Inglaterra, que as pessoas lamentam desde 1966», analisou Mourinho.

«Mas acho que vou ficar de férias até aos quartos de final. Há demasiadas equipas que vão para lá só para perder. A partir dos quartos de final começa a verdadeira festa. Se falarmos de futebol de verdade, existem equipas que simplesmente vão dar um passeio», concluiu, sobre o primeiro Mundial com 48 formações.

O treinador do Benfica fez ainda uma reflexão sobre a crise do futebol italiano e revelou que estava com Rui Costa aquando da eliminação da «squadra azzurra» nos play-offs de acesso ao Mundial.

«É triste. Quando a Itália não se qualificou eu estava com o Rui Costa e não queríamos acreditar: 'Como é possível que a nossa Itália não tenha conseguido sobreviver?'. Mas é real, aconteceu.»

Mourinho não considera que a seleção italiana precise de um treinador estrangeiro. «Não concordo: não acho que precisem de um treinador estrangeiro. A Itália tem treinadores com carisma, qualidade, experiência... Podem não pode ter o Carletto [Ancelotti], mas têm o Max [Allegri], o Antonio [Conte] e certamente há outros também. Mas há algumas coisas que precisam de ser repensadas. Vejo, por exemplo, um país como Portugal com dez milhões de habitantes: competições para jovens, condições de trabalho... Existem diferenças incríveis. Depois vês a qualidade dos jogadores portugueses que aparecem todas as semanas com o treinador a lutar para escolher quais jogadores excluir.»

O técnico do Benfica, que passou várias temporadas em Itália, apontou que o país de «pensar muito sobre a formação» e confessou que Giovanni Malagò, ex-presidente do Comité Olímpico Nacional Italiano, poderá ser uma boa opção para liderar a federação transalpina.

«Acho que o Malagò é um nome forte: ele traria muita experiência e eu adoraria vê-lo no papel de presidente da FIGC. Ele entenderia a necessidade de mudar a estrutura básica. A Itália é muito forte em muitos desportos olímpicos. Eu escolheria a combinação M&M: Malagò e Max [Allegri]», o atual treinador do Milan.