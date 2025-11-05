Mourinho: «Se repetíssemos o jogo dez vezes, ganharíamos nove, faltou marcar»
Treinador do Benfica lamentou ineficácia contra o Bayer Leverkusen e deixou recado para o árbitro
José Mourinho, treinador do Benfica, falou à flash da Sport tv após a derrota com o Bayer Leverkusen, na quarta jornada da fase liga da Champions (1-0).
«A chave foram todas as oportunidades que não concretizámos. Tivemos quatro ou cinco grandíssimas oportunidades de golo, dentro do contexto do jogo. Jogámos muito bem com a bola e controlámos. Mas não falhámos. Depois, dói-me o coração porque um miúdo que jogou bem [Samuel Dahl] comete um erro que resulta no golo [do Bayer Leverkusen]. A partir daí, a equipa já sentiu dificuldades. O Leverkusen recuou e não encontrámos espaços.»
«Estou frustrado com o resultado, mas contente com a evolução da equipa e com a exibição. A exibição foi boa, mas faltou marcar. É uma derrota, mas um jogo muito bem conseguido. Se repetíssemos o jogo dez vezes, ganharíamos nove. Perdemos uma.»
«Ajax? Andamos a dizer que os jogos são decisivos desde a derrota com o Qarabag. Fizemos um bom jogo contra o Chelsea e merecíamos algo mais. E hoje merecíamos vencer. Faltam disputar 12 pontos – Ajax, Real Madrid, Nápoles e Juventus – e estamos na corrida.»
«Arbitragem? Não quero discutir muito, estava longe. Mas quando uma equipa faz muito antijogo, só o árbitro é culpado. A parte feia do jogo é culpa de quem permite. Conheço bem o árbitro, não há grande paixão entre nós, mas o Benfica perde porque não fez golos.»