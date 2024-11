Na antevisão à visita ao Mónaco, agendada para a noite desta quarta-feira (20h), Florentino falou aos jornalistas e analisou o momento do Benfica.

«Creio que não foi só o meu jogo que mudou, a equipa está mais confiante e ofensiva. Não menosprezando o futebol antes praticado [com Roger Schmidt], é diferente, a equipa está a marcar mais golos e a sofrer menos. É este o caminho que queremos seguir.»

«Já vão alguns anos desde que joguei no Mónaco [2020/21]. Acima de tudo, mais do que tecnicamente, estou mais maduro, pelo que consegui maior constância no meu jogo, foi a parte em que mais evoluí. Ao ter essa constância, consegui estar mais confiante. Foi uma passagem que me fez crescer e foi necessário. O jogador tem de saber lidar com as boas e más fases», referiu.

O Benfica é 19.º classificado da Champions, com seis pontos – em posto de play-off – e visita o Mónaco (3.º) na noite desta quarta-feira, num encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.