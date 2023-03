Antigo jogador do Bayern Munique, Lothar Mathaus não quer apanhar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza esta sexta-feira, a partir das 11h00.

Em declarações ao tz, Mathaus elogiou as águias, com destaque para o trabalho de Roger Schmidt, e lembrou ainda o caso do Nápoles, outra equipa a evitar por parte dos bávaros.

«Se o City é a equipa a temer? Isso é absurdo. Penso logo no Real Madrid, por exemplo, que é o rei da Liga dos Campeões. Não é à toa que ganharam a Champions cinco vezes desde 2014», começou por dizer.

«Também não devemos subestimar o Nápoles. No campeonato italiano estão 18 pontos à frente do segundo classificado. Não quero jogar contra eles neste momento. Nem contra o Benfica», prosseguiu, antes de elogiar Roger Schmidt: «Com Roger Schmidt, o Benfica voltou a estar muito bem organizado.»

Mathaus acabou por confessar que não se importava que o Bayern calhasse com o Inter ou o Milan, clubes que, considera, eliminaram FC Porto e Tottenham, respetivamente, com «alguma sorte».