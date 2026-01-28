Nicolás Otamendi: «Também merecíamos uma vitória assim»
Capitão do Benfica espera que este seja um clique para uma segunda metade de temporada positiva para os encarnados
Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, na flash interview da Sport TV após o triunfo por 4-2 frente ao Real Madrid para a Liga dos Campeões:
Noite inesquecível na Luz
«Acho que todos vão dizer o mesmo que eu. O que aconteceu foi inacreditável. No futebol, tudo pode acontecer. O Trubin fez um golo de outro planeta. Mas é um resultado merecido, pelo trabalho de todos. Também merecíamos uma vitória assim. Foi um mês muito difícil para nós, e uma vitória destas, em nossa casa e com os nossos adeptos, deixa-me muito feliz. Agora, temos de pensar no que vem aí.»
Pode ser este o clique para o Benfica?
«Deus queira! Isto pode dar-nos uma injeção de ânimo e esperamos continuar assim. Não é pela vitória de hoje que devemos mudar o nosso foco, temos de continuar a trabalhar e a acreditar em nós. Temos jogadores de muita qualidade, que precisam de confiança quando os resultados não aparecem. É difícil, porque eles são muito jovens, mas temos de tentar acalmá-los para que continuem a trabalhar. O futebol é assim, as coisas mudam constantemente. Esperamos que seja um impulso e que possamos continuar assim.»