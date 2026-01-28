Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, na flash interview da Sport TV após o triunfo por 4-2 frente ao Real Madrid para a Liga dos Campeões:

Noite inesquecível na Luz

«Acho que todos vão dizer o mesmo que eu. O que aconteceu foi inacreditável. No futebol, tudo pode acontecer. O Trubin fez um golo de outro planeta. Mas é um resultado merecido, pelo trabalho de todos. Também merecíamos uma vitória assim. Foi um mês muito difícil para nós, e uma vitória destas, em nossa casa e com os nossos adeptos, deixa-me muito feliz. Agora, temos de pensar no que vem aí.»

Pode ser este o clique para o Benfica?

«Deus queira! Isto pode dar-nos uma injeção de ânimo e esperamos continuar assim. Não é pela vitória de hoje que devemos mudar o nosso foco, temos de continuar a trabalhar e a acreditar em nós. Temos jogadores de muita qualidade, que precisam de confiança quando os resultados não aparecem. É difícil, porque eles são muito jovens, mas temos de tentar acalmá-los para que continuem a trabalhar. O futebol é assim, as coisas mudam constantemente. Esperamos que seja um impulso e que possamos continuar assim.»