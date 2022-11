Chiquinho, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória sobre o Maccabi Haifa por 6-1 e o consequente apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões no topo do Grupo H:

[Fez o passe para o golo do João Mário que deu o apuramento em primeiro lugar no Grupo H]

«Obviamente que fiquei muito feliz. Ainda não tinha a certeza de que tínhamos conseguido ficar em primeiro. Mas claro que o nosso foco era construir uma boa vitória e conseguimos. É bom ficar em primeiro num grupo tão forte como este, mas o mais importante era a vitória. Conseguimos isso e com um resultado muito positivo.»

[Entrou na primeira parte. Alguma vez sentiu a equipa desconfortável pelas duas entradas simultâneas de Chiquinho e Musa]

«Creio que não. Temos trabalhado todos muito bem para termos esta oportunidade e o mister mostrou confiança. Entrámos bem no jogo, tanto eu como o Musa, que fez um golo. O mais importante é a equipa e este jogo foi uma prova disso.»

[Como se qualifica o estado anímico da equipa nesta fase da época?]

«A confiança vem obviamente com as vitórias. Temos pensado jogo a jogo e este foi mais um jogo muito importante. Queremos muito ganhar e com este resultado ainda melhor, porque conseguimos passar em primeiro. Agora, o foco está no próximo jogo para o campeonato no Estoril.»