«Noite histórica», «Sem palavras» ou «Mais uma noite mágica».

À boleia das publicações do próprio clube nas redes sociais, vários jogadores do Benfica utilizaram estas frases para assinalar a vitória em Israel, frente ao Maccabi Haifa.

Destaque para a publicação de Rafa, que mereceu um comentário de Pizzi. «Abusas», escreveu o jogador de 33 anos que deixou a Luz este verão em definitivo. Diogo Gonçalves, que também alinhou em Haifa, elogiou o companheiro de equipa, apelidando-o de «Rafadona».

O próprio Rafa reagiu à conquista do primeiro lugar do grupo H, publicado uma foto do jogo com a seguinte descrição: «Fuck it, estou com vontade. Orgulhoso.»