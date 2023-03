O Benfica-Inter de Milão continua a ser assunto durante esta pausa para os compromissos das seleções. Depois de Zanetti, foi a vez de Stéphane Dalmat ter antecipado o duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O ex-jogador dos nerazzurri deixou críticas a Inzaghi e alertou que a eliminatória vai ser mais complicada do que a que tiveram contra o FC Porto.



«Na teoria, quando olhamos para outras grandes equipas, [o Benfica] parece o adversário mais acessível juntamente com o Chelsea. No entanto, já demonstrou que é forte e até terminou na primeira posição do grupo à frente do PSG. O Benfica joga muito bem. Para o Inter, será mais complicado do que o jogo contra o FC Porto. Mas se jogarem com a mesma mentalidade e desejo que mostraram contra Nápoles e Milan, podem sonhar com as meias-finais», disse o gaulês, em entrevista ao «Tuttomercato».



Apesar de defender que o Inter pode chegar às meias-finais da Champions, Dalmat admitiu que é mais «complicado» vencer a prova.



«Primeiro há que pensar em vencer o Benfica. Depois há equipas de outro nível, ainda mais fortes, mas essa é a beleza do futebol e muitas vezes há muitas surpresas. Quem sabe, tudo é possível», disse encerrando o assunto.



O antigo futebolista de Inter, Marselha, PSG e Tottenham, entre outros, apontou o dedo a Inzaghi pela época que o Inter está a realizar. «Sempre o defendi bastante, mas só posso fazê-lo até certo ponto quando vejo que a equipa não melhora... Acho que o Inter é um nível demasiado alto para ele. Ele é um bom treinador e eu não sou ninguém para criticá-lo, mas tenho de dizer a verdade sobre o que vejo em campo»,