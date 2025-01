A «remontada» do Barcelona sobre o Benfica, na noite de terça-feira (4-5), ecoa na imprensa desportiva internacional. Da Catalunha à Argentina, há até quem aposte neste duelo – da 7.ª e penúltima ronda da Fase Liga – como o mais louco da história da Champions.

Os catalães do Sport escrevem, no digital, que Raphinha se disfarçou de «macanudo» – ou seja, de personagem prestigiada e respeitada. Aliás, o Sport debate o potencial deste avançado para superar Vini Jr. na corrida à próxima Bola de Ouro.

Quanto ao rescaldo do jogo, o mesmo portal sublinha a fúria do presidente do Benfica: «Rui Costa foi para cima do árbitro».

Na edição impressa, o Sport descreve o duelo como «De loucos!», com a «extraordinária “remontada”» do Barcelona, que vale bilhete para os oitavos de final.

Outros títulos da Catalunha, como o Mundo Deportivo e o L’Esportiu, salientam o «delírio» e a recuperação «heróica».

«O Benfica dominou durante muitos minutos, favorecido pelos erros de Szczesny», critica o L’Esportiu.

Quanto à Marca, na edição impressa, o destaque divide-se entre a «memorável» vitória de Barcelona e Atlético de Madrid – sobre o Bayer Leverkusen (2-1).

No digital, este título madrileno eleva o «Atleti». Sobre o Barcelona, a Marca salienta a troca de insultos na Luz e destaca Álvaro Carreras, «o lateral da moda que escapou ao Real Madrid».

Por sua vez, o diário AS, ainda que relegue o Barcelona para um mero retângulo na primeira página do impresso, o emblema catalão faz manchete no digital.

«Alívio de 50 milhões», lê-se, em referência à qualificação para os «oitavos» da Champions.

E o Daily Mail deixa uma questão: «O jogo mais louco da história da Liga dos Campeões? Barcelona sela uma reviravolta esplêndida contra o Benfica no último minuto, depois de golos bizarros, um cartão vermelho, caos e controvérsia».

Também no Reino Unido, o The Guardian descreve o duelo como digno de um «thriller». Em França, o L’Équipe destaca o «jogo louco».

Passeando pelas primeiras páginas do impresso do Reino Unido, o destaque vai para o triunfo do Liverpool, o mercado do Manchester United e a fúria de Ruben Amorim. Entretanto, em Itália é sublinhada a goleada da Atalanta e o empate da Juventus.

No outro lado do Mundo, o Globoesporte enaltece o «Show de Raphinha» e a «virada incrível» do Barcelona.

De olho em Otamendi, Di María e Rolheiser, o Olé, da Argentina, destaca o «blooper» de Szczesny no segundo golo do Benfica. Em todo o caso, este diário não esquece a «recuperação histórica» liderada por Raphinha.

Feitas as contas na Fase Liga, o Barcelona junta-se ao Liverpool nos apurados para os «oitavos», ocupando o 2.º lugar, com 18 pontos. Por sua vez, o Benfica é 18.º, com 10 pontos, a três de posições que garantem o apuramento direto para os «oitavos».

As águias estão igualadas com Sporting, Feyenoord e Estugarda (21.º).