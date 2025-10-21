Na zona mista, o capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, explica por que não falou na flash interview que se seguiu ao jogo com o Newcastle, garante que as eleições não têm peso no rendimento da equipa e pede uma resposta imediata à equipa:

Benfica ainda sem pontos na Liga dos Campeões

«Vamos lutar até ao último jogo. O mais importante é recuperar. No próximo fim de semana temos um jogo importante com o Arouca e na Champions logo se verá. Vamos tentar somar os três pontos no próximo jogo».

Benfica sem marcar nos jogos «grandes»

«É claro que precisamos de golos, mas também temos de ser uma equipa sólida. Aqui, não criticamos os avançados porque não marcam nem os defesas porque não defendem. Aqui, somos uma equipa. Quando perdemos, perdemos todos, e quando ganhamos somos todos felizes».

Eleições no clube têm tido influência?

«Isso fica à margem. O mais importante é pensarmos em futebol e em dar o melhor em cada jogo. Tentar sempre dar alegrias aos nossos adeptos. Tanto no campeonato como na Champions, queremos dar o nosso melhor e somar».

O que tem faltado ao Benfica?

«São derrotas difíceis porque nos primeiros 30 minutos criámos situações, tivemos uma bola no poste. Custa aceitar o resultado, mas, com a experiência que o nosso treinador tem, o mais importante é levantarmos a cabeça e acreditar».

Por que não falou após o jogo?

«Precisava de estar no balneário com os meus companheiros. Disse ao Gonçalo que ia estar aqui, na zona mista. Às vezes, depois de uma derrota, o mais importante é estar com os meus companheiros para levantarmos a cabeça».

