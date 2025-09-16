Otamendi, capitão do Benfica, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Qarabag por 3-2:

Análise à derrota frente ao Qarabag

«Temos de fazer uma autocrítica e perceber em que é que temos de melhorar. Não é o momento de apontar dedos. Vai ser um longo caminho e ninguém nos garantia que, mesmo que ganhássemos, íamos seguir para a próxima fase da Liga dos Campeões. Temos de dar a cara e seguir em frente. Só temos de pedir desculpa aos adeptos, que pagam para nos ver. Não nos estão a sair bem as coisas.»

O que faltou para vencer na estreia da Champions?

«Individualmente temos de melhorar e acho que estar a ganhar 2-0 e sofrer um golo de bola parada dói. Temos de seguir em frente e trabalhar ainda mais. Os jogos em casa têm de ser um inferno para os adversários.»

«Os adeptos têm todo o direito (a assobiar), são eles que pagam bilhetes para nos ver jogar. Nós temos de dar um bom espetáculo e somar três pontos em cada jogo. Quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, há que fazer uma autocrítica.»