Otamendi: «Não jogámos mal, temos de continuar a tentar»
Capitão dos ‘encarnados’ analisou a derrota frente à Juventus a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions
Otamendi, capitão do Benfica, falou à Sport tv após a derrota frente à Juventus (2-0).
«Não jogámos mal, procurámos encontrar a baliza adversária, tivemos a posse de bola. É uma derrota frente a um adversário forte. Às vezes a bola não entra, temos de criar situações para fazer golos e defender bem.»
Não conseguimos somar os três pontos, e agora não dependemos de nós para a última jornada, mas temos de continuar a acreditar que é possível.
Temos de converter as oportunidades que criamos, porque o futebol é isto: defender bem e fazer golos. Se não marcamos e não defendemos bem, é meio caminho para não alcançar a vitória. Há que continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo.»
