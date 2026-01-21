Otamendi, capitão do Benfica, falou à Sport tv após a derrota frente à Juventus (2-0).

«Não jogámos mal, procurámos encontrar a baliza adversária, tivemos a posse de bola. É uma derrota frente a um adversário forte. Às vezes a bola não entra, temos de criar situações para fazer golos e defender bem.»

Não conseguimos somar os três pontos, e agora não dependemos de nós para a última jornada, mas temos de continuar a acreditar que é possível.

Temos de converter as oportunidades que criamos, porque o futebol é isto: defender bem e fazer golos. Se não marcamos e não defendemos bem, é meio caminho para não alcançar a vitória. Há que continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo.»

RELACIONADOS
VÍDEO: o resumo da escorregadela do Benfica em Turim
Francisco Conceição: «Tivemos uma boa vitória e agora falta um jogo...»
Champions: Atl. Madrid não vai além de um empate na Turquia