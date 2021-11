Pizzi deu voz à ambição do Benfica de triunfar em Camp Nou e dar um passe importante para garantir a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Estamos num grupo muito complicado, mas a equipa está bem. Amanhã [terça-feira] vamos tentar fazer bem as coisas e oxalá possamos sair de Barcelona com uma vitória. É um jogo muito importante e estamos preparados e desejosos de fazer um bom jogo e de ganhar, porque esse é o nosso objetivo», sublinhou, em entrevista à Marca.



Será que o internacional português assinaria um empate entre os dois emblemas antes de entrar em campo?



«Queremos ganhar, deixaria-nos numa posição muito boa. Ainda assim, como não te vou dizer que um empate pode ser um bom resultado em Camp Nou?», atirou.



Apesar de ter apontado Memphis Depay como «um jogador muito bem», o médio dos encarnados frisou que a maior ameaça dos catalães é o coletivo. «O Barcelona tem um coletivo forte com jogadores de alto nível como Piqué, Busquets ou Ter Stegen», destacou.

Darwin foi o destaque do jogo da Luz entre Benfica e Barcelona ao anotar um bis. Questionado acerca do colega de equipa, Pizzi disse que o vê a encaixar numa equipa como o Atlético de Madrid.



«Darwin? É muito jovem, com qualidade e muito rápido. É um jogador a ter em conta pelas melhoras equipas do mundo, mas agora tem de estar concentrado no Benfica. Uma equipa onde ele poderia encaixar é o Atlético de Madrid», apontou.