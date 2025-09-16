Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota em casa com o Qarabag por 3-2. O treinador das águias compareceu na sala de imprensa da Luz cerca de uma hora após o apito final e respondeu a escassas questões dos jornalistas. Muitas outras ficaram por fazer:
«Nunca serei um problema para o Benfica. Tenho a consciência de que o Benfica já me proporcionou tantas alegrias e uma carreira que considero bonita e por isso nunca serei um problema para o Benfica. Quando o presidente sentir que não tem o apoio dos adeptos, eu sou o maior responsável por isso. Quando o presidente sentir que a minha mensagem não passa para os jogadores, que o grupo não está comigo ou que eu não sou a pessoa ideal para o lugar, o Sport Lisboa e Benfica só me paga até esse dia.»
DISCURSO DE DESPEDIDA?
«Não, não, não. É o discurso de quem diz que nunca será um problema para o Benfica. Tenho a motivação que tenho, sempre no máximo. Temos de ser auto-críticos e perceber o momento que estamos a viver fora e dentro de campo. O que não quero é ser um problema para o Benfica.»
NÃO TEME ARRASTAR RUI COSTA PARA UMA DERROTA NAS ELEIÇÕES SE A EQUIPA CONTINUAR A NÃO GANHAR?
«O que controlamos é o nosso trabalho. Neste momento, é olhar para o que fizemos. Olhar para os primeiros 30 minutos e para os outros 60. Olhar em particular muito para a forma como sofremos os três golos, o que me deixa muito triste. Não é normal nesta equipa sobretudo termos sofrido o segundo e o terceiro golo.»
QUANDO SAIU DO RELVADO OUVIU-SE UMA VAIA TREMENDA E VIRAM-SE LENÇOS BRANCOS. SENTE CONDIÇÕES PARA CONTINUAR?
«Acho que já respondi à pergunta. Próxima.»
COMO SE SENTIA SE FOSSE UM ADEPTO DO BENFICA A VER ESTE JOGO. TAMBÉM ASSOBIARIA?
«Ficaria muito triste.»