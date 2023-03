João Neves jogou 16 minutos frente ao Club Brugge, mas teve tempo para fazer uma assistência para o golo de David Neres, o quinto do Benfica no jogo. O jovem, que cumpriu o segundo jogo na Champions, frisou o orgulho que sente ao representar o emblema onde se formou.



«Estou muito contente. Jogar pelo Benfica é sempre especial. E uma vitória na Champions torna o dia ainda mais especial. Fantástico mesmo é jogar pelo Benfica. Agora é continuar a trabalhar jogo após jogo, treino após treino e evoluir como jogador», referiu, na zona mista do estádio da Luz.



O jogador de 18 anos assumiu que foi «especial» fazer uma assistências, mas destacou o papel do coletivo.



«É especial, mas é fruto de um trabalho coletivo. O futebol é um desporto bonito por isso mesmo. É o trabalho coletivo que permite grandes exibições individuais», disse.



Questionado acerca de que adversário prefere nos quartos de final, João Neves deixou um aviso às restantes equipas.



«O Benfica tem chances [de ganhar] como qualquer outra equipa. Estamos entre as oito melhores equipas. O sucesso vem do que treinamos e fazemos em campo. Adversário? Qualquer adversário terá azar se calhar contra nós. Jogamos muito bem à bola e praticamos um futebol fantástico, por isso estamos onde estamos neste momento», concluiu.