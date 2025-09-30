José Mourinho, treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV após a derrota com o Chelsea [1-0] para a Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Não vou estar com muitos rodeios, uma derrota é sempre uma derrota, por muito bem que se jogue e imerecida que ela seja. Essa é uma verdade que não quero esconder dos meus jogadores. Mas há perder e perder. Há perder e ter vergonha de sair de casa no dia seguinte, e há perder e ter a sensação que se fizeram muitas coisas bem e se teve coragem, que se jogou olhos nos olhos contra uma boa equipa, que se perdeu mas que se podia perfeitamente ter conseguido um resultado diferente. Este é o nosso jogo mais conseguido. A equipa esteve muito estável e organizada, sem problemas do ponto de vista tático nem defensivos, sem o guarda-redes a ser o melhor jogador em campo. Podíamos ter feito golo, temos de fazer».

«Depois entrámos naquela fase dos 75 minutos em que sinto que temos gente cansada, os três médios com amarelo num jogo que se ia partir, porque o queríamos fazer, e eles fortíssimos nas transições ofensivas. Faço mudanças para tentar dar outra frescura e intensidade, só que eles tinham no banco jogadores melhores do que os que estavam a jogar. Quando vou provocar o Malo Gusto com o Schjelderup, eles metem o [Reece] James, e por aí fora. É uma equipa tem imensas soluções e que acabou por se aguentar».

«Tenho a sensação de que o João Pedro podia ter visto o segundo amarelo muito antes, numa bola com o Otamendi que normalmente os árbitros não pensam muitas vezes. Na UEFA, são muito “by the book”. E o Chelsea no último fim de semana perdeu porque joga 20 ou 30 minutos com um jogador a menos. Da maneira que o jogo estava, ele ia virar. Chateado com a derrota, mas otimista, porque é uma base de algum crescimento tático e mental. Vamos ter quatro dias até ao próximo jogo, o que nos dá a possibilidade de chegar bastante melhor [ao jogo do Dragão]».

Reação ao golo sofrido

«É um daqueles golos que frustra, porque a equipa foi tão perfeitinha nas coberturas e no jogo zonal. Dois jogadores interpretaram o mesmo movimento de penetração, o Dedic fecha demasiado dentro quando não era preciso, porque era o Rios que estava por dentro, e a bola vai no segundo poste, no Garnacho. A equipa não teve problemas. Chelsea mete desenhos posicionais e dinâmicas em campo difíceis. Tem jogadores que pensam rápido, com e sem bola. Os rapazes portaram-se bem».

Adeptos aplaudiram no final

«A confiança só se recupera verdadeiramente com bons resultados, mas na ausência de um bom resultado, uma boa performance… Uma derrota não deixa de ser uma derrota, mas depois de perder com o Qarabag de certeza que não quiseram sair de casa no dia seguinte. Amanhã, se quiserem ir jantar à Avenida da Liberdade, acho que nenhum benfiquista os vai insultar. Esta mudança de atitude em campo é positiva».

Clássico com o FC Porto

«É uma excelente base. O FC Porto é uma ótima equipa, está num momento fantástico, ganha tudo, marca e não sofre golos, tudo lhes corre bem, seguramente com muito mérito também. Mas quem chega a Stamford Bridge e joga desta maneira não tem de ter medo do FC Porto. Tal como não teve do Chelsea».

