Rafa, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 4-3 frente à Juventus, numa partida da quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Não me veem sorrir muito porque gosto de guardar isto para dentro de quatro paredes para os meus amigos e familias. Sou uma pessoa mais resguardada e por isso, não sorrio muito para o exterior. Mas sou uma pessoa muito feliz.»



[Faltou o hat-trick no passe do João Mário]: «Não foi tanto pelo hat-trick, mas pela fase do jogo. Ali matava o jogo e deixava-nos mais tranquilos. Foi mais por isso do que pelo hat-trick.»



[Um comentário ao facto de o estádio da Luz lhe ter feito vénias quando saiu]: «É muito bom, claro. É um momento muito bonito. Fico contente por reconhecerem não só o meu, mas o trabalho da nossa equipa e do que estamos a fazer. É o que vamos continuar a fazer.»