Centenas de adeptos da Real Sociedad fizeram uma longa fila, junto às bilheteiras do Estádio Anoeta, em San Sebastián, na manhã de terça-feira, para comprar bilhetes para o embate com o Benfica no Estádio da Luz, jogo relativo à terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, marcado para 24 de outubro.

Um cenário que já não era visto junto ao histórico Anoeta há muitos anos, desde que o clube entrou na nova era digital e passou a vender bilhetes para os seus jogos através das plataformas online.

Para a visita ao Estádio da Luz, o clube basco contava apenas com 2.850 bilhetes disponíveis e a única maneira de os comprar era de forma presencial. Assim, logo pela manhã, ainda antes das bilheteiras abrirem, já se formava uma longa fila com centenas de adeptos determinados em acompanhar a equipa de San Sebastián até à capital portuguesa.

O entusiasmo dos adeptos corresponde aos bons resultados da equipa na Liga dos Campeões, que permitem ao clube basco, sexto classificado da liga espanhola, liderar o Grupo D, a par do Inter Milão, com 4 pontos acumulados nas duas primeiras jornadas.

O Benfica recebe a Real Sociedad a 24 de outubro e, depois, visita o Anoeta no dia 8 de novembro.