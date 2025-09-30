No rescaldo à derrota na visita ao Chelsea (1-0), na segunda jornada da fase liga da Champions, José Mourinho falou aos jornalistas em conferência de imprensa, na noite desta segunda-feira.

Eficácia, juventude e confiança

«O que podemos aprender? A meter a bola na baliza, se não fazes, não ganhas. E temos de ser defensivamente muito equilibrados. O Chelsea foi sempre rápido, com muitas soluções no banco. Temos de fazer golo, tivemos oportunidades – grandes ou enormes. E saímos bem das zonas de pressão, jogando bem por dentro. Fizemos tudo bem, menos ganhar e marcar. Fico com a sensação de que o João Pedro deveria ter sido expulso antes. Nesse caso, o Chelsea poderia ter colapsado, como aconteceu contra o Brighton.»

«Ter um banco muito jovem também tem as suas belezas e os seus desafios. Todos os grandes jogadores já foram jovens. Estou sempre contente por ver os jovens a jogarem, mas o Gusto e o Garnacho foram substituídos pelo Reece James e pelo Gittens. Já nós estamos limitados. Se tivéssemos o Manu Silva e o Bah, falaríamos de dois potenciais titulares, que nos dariam um equilíbrio maior. Mas temos jovens com muita capacidade.»

«Temos de aumentar o nível de confiança. Até o Ríos, que teve a infelicidade do autogolo. E começo a compreendê-lo melhor, precisa de espaço para jogar, com chegada ao último terço e capacidade de recuperação da bola. Tem sido criticado pelo valor da transferência, mas esteve bem.»

