José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nápoles por 2-0 na 6.ª jornada da fase de liga da Champions:

Como é que se explica a evolução do Ríos e do Barreiro, que voltaram a aparecer em zonas de decisão num jogo grande?

«A personalidade deles. Não é fácil ser jogador do Benfica e ainda é menos fácil ser jogador do Benfica no momento atual, em que é muito fácil bater no Benfica. E eles levaram muita paulada e demonstraram, em primeiro lugar, capacidade mental de lidar com muita crítica e muito comentário ofensivo em que se punha em causa a capacidade dos jogadores.

Depois é o conhecimento que temos cada vez mais uns dos outros. Eu conheço cada vez melhor os jogadores e eles a si próprios. O Ríos é um jogador que precisa de ter um raio de ação muito grande. Limitá-lo é retirar-lhe uma das suas forças: dizer-lhe que não pode ir aqui ou ali é muito complicado. O que temos de dizer é que quando Ríos vai para aqui, alguém tem de fazer isto. E a conexão que temos entre ele, o Aursnes e o Barreiro está a dar-nos esse equilíbrio e ao mesmo tempo a permitir ao Ríos ser um grande jogador, porque ele é um grande jogador. Não conseguiram rebentar com ele.»