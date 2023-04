Roger Schmidt garantiu, em declarações à Eleven Sports, que o Benfica vai procurar recuperar o mesmo nível que exibiu antes das últimas três derrotas que abalaram a confiança e o otimismo da equipa nesta etapa final da temporada. O treinador alemão quer ver essa mudança já esta noite, em San Siro, no segundo jogo com o Inter Milão que vale uma vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões.

O treinador assume que ficou desiludido com as sucessivas derrotas diante do FC Porto, Inter Milão e Desportivo de Chaves, mas acredita que o estado de espírito da equipa vai ser diferente esta quarta-feira.

«Agora estamos outra vez otimistas. Ficámos muito desiludidos com cada uma das derrotas anteriores, porque sabíamos que não era bom perder esses jogos, era até possível ganhá-los apesar da forma como jogámos. Reparámos que não estamos a jogar ao mesmo nível que antes, creio que estamos com alguns problemas a nível tático, mas falamos sempre sobre isso, analisámos e tentamos voltar ao nosso estilo de jogo», começou por enunciar.

Roger Schmidt tem a receita para regressar aos bons resultados e a palavra-chave é «confiança».

«O que vimos nos últimos jogos é que, quando os encontros se decidem por momentos, um ou dois momentos, corremos o risco de os perder. O que fizemos antes, a razão para ganharmos tantos jogos, foi criarmos mais oportunidades do que os adversários e muitas vezes decidiram os jogos. Esses momentos não estão tão claros no campo e quando a história do jogo não vai a nosso favor, quando falta alguma sorte nos momentos certos, podes perder. Temos de voltar a mostrar uma performance tática de equipa mais fiável outra vez», acrescentou.