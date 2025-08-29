Dois dias após o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões, que vai permitir a entrada nos cofres de quase 45 milhões de euros, o clube encarnado divulgou os bastidores dos dois jogos com o Fenerbahçe.

Na Turquia, Richard Ríos deu o mote ainda no túnel de acesso aos balneários após o jogo. «Matamos em casa, em casa matamos», apontou o médio colombiano, reforço das águias neste verão.

Na Luz, Rui Costa esteve no balneário antes e após o jogo decisivo. No fim, após o apuramento garantido com um golo de Kerem Aktürkoglu (entretanto com transferência acordada para o Fenerbahçe), o presidente do Benfica não escondeu a emoção, tendo lembrado os desafios superados num arranque de época poucos dias após o regresso de umas férias que tiveram de ser muito mais curtas do que o habitual devido à participação da equipa no Mundial de Clubes.

«A Liga dos Campeões é onde o Benfica tem de estar. Para nós, tem de ser natural chegar à Liga dos Campeões. O que não é natural é esta equipa não ter tido férias, não ter tido tempo para fazer pré-temporada, ter ganhado já a Supertaça e estar na Liga dos Campeões. E isso eu não esqueço! Só vocês sabem o que tiveram de fazer para se apresentarem hoje desta maneira. E eu estou muito grato! Obrigado em meu nome e em nome de todos os adeptos do Benfica, que também merecem estar na Liga dos Campeões. Estou grato, muito feliz e emocionado como poucas vezes estive na vida. Porque vocês mereceram e fizeram por isto. Estou grato em nome de todo o Benfica!»