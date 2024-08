O sorteio da Liga dos Campeões, com um novo formato, realiza-se esta sexta-feira, às 17h00, em Nyon, Suíça. Lembre-se que sob o novo formato da competição, as equipas disputarão oito jogos na nova fase de liga e deixarão de defrontar três adversários duas vezes – em casa e fora – e, ao invés, enfrentarão oito oponentes diferentes, disputando metade dos jogos em casa e a outra metade fora.



Questionado acerca da «nova versão» da Champions, Roger Schmidt mostrou-se «entusiasmado». «Honestamente, estive no congresso da UEFA há um ano ou há um ano e meio quando falaram pela primeira vez deste modelo. Fiquei entusiasmado, gosto muito deste formato. É diferente, mas jogar a Champions, a melhor competições de clubes do Mundo, é sempre fantástico. Gosto desta nova versão e estou ansioso por saber quem vamos defrontar», disse, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, marcado para as 20h15, desta sexta-feira.



Lembre-se que o Benfica está inserido no pote 2 do sorteio, juntamente com Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Club Brugge e AC Milan.