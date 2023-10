Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com a Real Sociedad no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões:

[Acha que ainda é possível chegar à próxima fase da Champions?]

«Com zero pontos e zero golos depois de três jogos, penso que não é a altura certa para falar sobre isso. As hipóteses não são elevadas. Teoricamente, é possível, mas penso que nesta altura temos de nos focar em trabalhar duro e em mostrar uma boa atitude no próximo sábado. Lidar com a derrota e mostrar, no momento mais difícil em muito tempo desde que estou aqui, um bom espírito. É o que espero de nós: dos jogadores e da equipa técnica e do staff. Isto faz parte do futebol: por vezes perdemos e não estamos na melhor condição.

Mas nesta altura não é bom olhar muito para as hipóteses na Champions. Precisamos, sim, de lidar com a derrota, recuperar e mostrar outra faceta e outra união no próximo sábado.»