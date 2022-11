Pela primeira vez nesta temporada, o Benfica não vai ter Enzo Fernández em campo num jogo.

O médio argentino, que foi titular em todos os 21 jogos das águias até ao momento, cumpre castigo e é baixa de peso para o jogo com o Maccabi Haifa, que encerra a fase de grupos.

Roger Schmidt assumiu que preferia ter Enzo disponível, mas acredita que a equipa não vai oscilar sem a presença dele. «O que espero sem Enzo? O mesmo! Claro que o Enzo já é um jogador muito importante para nós. No centro do meio-campo ele é muito bom a dar ritmo ao jogo. É muito bom com bola, tem muita criatividade e também é muito bom sem bola. Mas, por vezes, temos de substituir jogadores que estão em excelente forma e que são jogadores-chave para a equipa. Já mostrámos que podemos compensar estas situações e os jogadores que entram têm qualidade para que continuemos a jogar da mesma forma», vincou.

«O Fredrik já mostrou que pode jogar muito bem nesta posição. O Tino está também muito bem e também temos o Paulo Bernardo. É uma pena, porque o Enzo dá-me sempre boas sensações e gosto de o ter em campo, mas temos outros jogadores que também podem atuar ao mais alto nível», acrescentou Schmidt na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para esta quarta-feira às 20h00.