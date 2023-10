Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com a Real Sociedad no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões:

[Disse na véspera do jogo desta terça-feira que os jogos mais importantes do Benfica são os contra o FC Porto. Valoriza mais o campeonato do que a Champions?]

«Estou focado em cada um dos próximos jogos. O mais importante para mim é sempre o próximo. Quando falei disso, foi mais em tom de piada, porque sei que para os adeptos os jogos com o FC Porto são os mais importantes.

Mas temos ambições em todas as competições. Queremos passar à fase a eliminar da Champions, ganhar a Taça, a Taça da Liga e a Liga. Temos essa ambição em todas as competições. Não jogámos de propósito a 80 por cento hoje para estarmos frescos no sábado. Isso não faz sentido.

Somos muito ambiciosos e trabalhamos muito para jogar na Liga dos Campeões. Quando estamos lá, queremos estar ao nosso melhor nível, mas hoje não estivemos.