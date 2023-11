Nesta quarta-feira, o Benfica vai defrontar o Inter de Milão pela quarta vez neste ano civil. O saldo dos encarnados é negativo - duas derrotas e um empate - e o momento das equipas na fase de grupos também, com os nerazzurri já apurados com dez pontos e a equipa portuguesa eliminada e ainda sem qualquer ponto somado.

Para Roger Schmidt, o facto de já estar qualificado para os oitavos de final não fará com que o Inter apresente uma equipa menos competitiva no jogo da Luz, até porque há ainda um objetivo importante para alcançar. «Não sabemos qual será abordagem do Inter, mas sabemos que, mesmo que já se esteja qualificado, é sempre diferente ser primeiro ou segundo no grupo, por isso eles ainda têm ambições na [fase de grupos da] Champions», introduziu.

O treinador do Benfica elogiou o conjunto italiano, finalista vencido da última edição da Liga dos Campeões e líder da Serie A. «Não estamos felizes com a nossa situação no grupo e amanhã [quarta-feira] temos uma oportunidade para ganhar um grande jogo contra o Inter, que para mim é uma das melhores equipas da Europa neste momento. Já o era na época passada e este ano tem mostrado o mesmo desempenho, o mesmo futebol físico e inteligência tática. É uma das equipas que pode chegar longe nesta Liga dos Campeões», projetou.

«Tivemos uma primeira parte equilibrada no primeiro jogo com o Inter», acrescentou sobre o primeiro jogo da fase de grupos com os italianos, que o Benfica perdeu por 1-0. «Na segunda parte eles foram mais intensos e nós tivemos alguma infelicidade no jogo. Tivemos de fazer três substituições por lesão: Bah, Angel e Kokcu. Não foi uma história perfeita do jogo e eles mostraram qualidade para decidir o jogo. (...) Agora vamos ter um jogo diferente no nosso estádio e temos uma nova oportunidade para os defrontar. Em pouco tempo jogámos três vezes contra o Inter. O nosso objetivo é aprender com estes jogos, fazer melhor e ganhar. É sempre difícil ganhar ao Inter. Basta olharmos para todos os resultados que eles têm tido.»

Schmidt disse estar satisfeito com os sinais dados pelo Benfica nas últimas semanas e que nesta quarta-feira quer ver a equipa confirmar isso mesmo. «Para nós, é uma oportunidade para dar continuidade ao que fizemos nos últimos dois jogos. (...) Estamos confiantes e queremos agora dar mais um passo. Fazer um bom jogo e ganhar mais uma vez», apontou.

Na véspera desta conferência, o presidente do Benfica reiterou que a campanha da equipa na Champions foi uma desilusão. O técnico das águias repassou o que falhou para que de uma época para a outra o comportamento na prova fosse tão diferente. «Perdemos o Grimaldo e o Ramos, como você [jornalista] disse e não nos podemos esquecer que também perdemos o Enzo Fernández. Os nossos novos jogadores têm precisado de algum tempo para se integrarem. Tivemos algumas lesões e no primeiro jogo da Champions começámos com um vermelho direto e um penálti aos 8 minutos. Não foi o início perfeito. (...) No futebol de alto nível, por vezes pequenos erros são decisivos. (...) Mas não temos de pensar mais nisso.»

Após confirmado o adeus à Champions, cabe agora aos encarnados lutarem pelo acesso à Liga Europa através no terceiro lugar no Grupo D, atualmente na posse dos austríacos do Salzburgo. «É bastante claro que queremos agora apurar-nos para a Liga Europa. A segunda melhor competição é a Liga Europa e esse é o nosso foco. Os quatro jogos que passaram já fazem parte da história.