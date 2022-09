Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Maccabi Haifa na Luz, a contar para a 1.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões:

«Foi um jogo muito difícil. Jogámos contra um adversário muito bom e que joga de uma forma hoje em dia pouco habitual do ponto de vista tático, com muitos homens a fazer marcação homem a homem em todo o campo. É uma equipa forte fisicamente.

Na primeira parte precisámos de algo tempo para entender os espaços certos e as corridas certas.

Era importante marcar, defender durante todo o jogo muito concentrados e disciplinados do ponto de vista tático e fossemos também sempre capazes de criar oportunidades e de marcar golos, mas respeitando sempre o adversário. Precisámos de algum tempo hoje, mas a nossa missão também passava por permanecermos calmos, sermos pacientes e por esperar pelo momento certo. Os jogadores estiveram muito bem e merecemos a vitória.»

[O que disse à equipa ao intervalo?]

«Disse que tínhamos de continuar calmos e de ter paciência. Que o jogo era difícil e que tínhamos de aproveitar o comportamento tático deles, sobretudo a marcação homem a homem, para abrir espaços e atacar bem a profundidade. Na segunda parte estivemos melhor e, especialmente com os dois golos, o jogo tornou-se diferente.»

[Este ano a fase de grupos da Champions termina mais cedo, o que fará com que o calendário seja mais apertado numa fase da época. Precisa de rotatividade para que o Benfica entre bem em novembro?]

«Claro. Precisamos de toda a equipa porque o calendário é muito duro. Temos jogado muito com um 11 inicial semelhante e os suplentes têm entrado. No sábado não teremos o João Mário e o Gonçalo Ramos, que estão suspensos, e o Morato está lesionado. Este tipo de coisas vai acontecer nas próximas semanas e todos os jogadores estão prontos. Podemos contar sempre com eles e os jogadores que entraram hoje durante o jogo estão em forma e no momento certo também terão oportunidades para jogarem de início.»

[Na segunda parte o Benfica usou um sistema tático diferente, com Aursnes como médio-defensivo. Porque é que decidiu fazer essa alteração?]

«Já sabíamos que o Maccabi costuma assumir muitos riscos quando está em desvantagem e penso que era bom para nós termos três médios-centros à frente dos nossos defesas-centrais. Mudámos um pouco para que o Enzo e o Florentino tivessem o trabalho mais facilitado e teríamos sempre os nossos momentos de contra-ataque. Foi um alteração tática para estabilizar um pouco mais a defesa.»