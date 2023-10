Roger Schmidt não encontra grandes diferenças entre a atual equipa do Inter e a que afastou o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, em abril passado. O treinador alemão recorda que Simone Inzaghi manteve os principais jogadores do plantel e lembra que os nerazzurri estão novamente no topo da classificação da Série A italiana.

«Penso que o Inter continua a ser o mesmo que terminou a última época. Estiveram muito perto de vencer a Liga dos Campeões, estiveram perto de ganhar ao Manchester City na final, estão outra vez no primeiro lugar no campeonato, portanto, não perderam muitos jogadores-chave da última época», começou por enunciar o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O treinador do Benfica espera, assim, defrontar um adversário forte e muito entrosado. «Já se conhecem bem uns aos outros, têm o mesmo treinador e penso que jogam um futebol muito bom, são bem-sucedidos, portanto vai ser um desafio jogar contra eles. Na última época tivemos a mesma situação, estivemos bem, era possível termos ganho os jogos que fizemos com o Inter. Não foi assim há tanto temo que jogámos aqui, foi um jogo especial, tentámos tudo para recuperar, depois da derrota em casa, no final ficou 3-3», prosseguiu.

Schmidt espera, assim, um jogo difícil, como já foram os da época passada. «Sabemos que vai ser difícil, mas nestes momentos acreditamos sempre em nós próprios. Também temos experiência de jogos ao mais alto nível, o que tentamos sempre fazer é mostrar o nosso melhor futebol, manter a nossa abordagem e depois lutar pelos três pontos ao longo dos 90 minutos. É o nosso único objetivo para amanhã», acrescentou.

Um novo duelo com o Inter, mas sem espaço para vinganças, até porque trata-se de uma nova temporada. «Não há vingança, o Inter o ano passado seguiu para as meias-finais, aceitámos isso. Foram jogos duros, penso que tentámos de tudo, no final eles ganharam no nosso estádio e foi por isso que foram para as meias-finais e, mais tarde, para a final. Mas isso já é história, agora é uma situação diferente, uma nova época, já não tem nada a ver com a época passada», destacou ainda.