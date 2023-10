Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Inter Milão (0-1), em San Siro, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Como é que olha para as contas do grupo nesta fase, depois de duas derrota e antes dos dois jogos com a Real Sociedad?

- O que normalmente fazemos em seis jogos, agora temos de fazer em quatro. Temos de somar pontos, temos de marcar golos. O único aspeto positivo é que ainda está nas nossas mãos. Claro que os próximos jogos são muito importantes, muito determinantes, cada um deles será uma final para nós. Começando em casa, antes de ir a San Sebastian.

O Inter já tinha afastado o Benfica o ano passado, nos quartos de final e acabou por chegar à final. Como é que viu este Inter, podem lutar outra vez pelo título?

- É difícil de dizer, penso que estão focados em chegar à fase a eliminar, têm uma equipa de topo, estão habituados a jogar uns com os outros. O treinador, os jogadores-chaves continuam cá, têm também sempre muita qualidade no banco. Penso que são uma equipa muito forte, não foi por acaso que chegaram à final na época passada e quase que a ganharam, tudo era possível. Vamos ver o que vai acontecer. Depois, na fase a eliminar, será diferente. As equipas que chegarem lá em melhor forma, vão ter mais possibilidades de vencer a Liga dos Campeões.

Como viu a estreia de Bernat? Veio para ficar?

- Hoje foi o escolhido para o lado esquerdo, não posso dizer se será para o resto da época. Penso que era a altura certa para lhe dar uma oportunidade porque treinou bem, está em forma, já não tem problemas. Não era um jogo fácil, mas ele tem muita experiência, tem muitos jogos internacionais, penso que foi a escolha certa porque o Jurásek também veio de lesão, vieram os dois de lesão e optei pelo jogador mais experiente.