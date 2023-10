Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com a Real Sociedad no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões:

[Como se explica um Benfica tão menos intenso e criativo do que na época passada?]

«Este ano também fizemos alguns bons jogos, mas é óbvio que não estamos tão fluídos. Muitos jogadores estão em dificuldades físicas e também com a forma futebolística. E é difícil para a equipa mostrar o futebol que normalmente temos. Há que trabalhar. Temos jogadores que vêm de lesões e que são novos na equipa. Não temos o mesmo equilíbrio e a liderança no campo que tínhamos na época passada. Perdemos alguns jogadores importantes, contratámos outros, mas ainda não estão tão habituados uns aos outros. (…) Temos tido um comportamento mais individual no campo e é por isso que acho que não temos sido tão fortes e não somos catpazes de dominar este tipo de jogos como fizemos muitas vezes no ano passado.»