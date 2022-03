Darwin foi o porta-voz do balneário do Benfica na véspera do jogo contra o Ajax. O internacional uruguaio recusou adiantar se este será o último jogo pelos encarnados na Liga dos Campeões em caso de eliminação e frisou que a se equipa jogar como fez na segunda parte do jogo da Luz, pode vencer em Amesterdão.



«O meu objetivo é estar aqui no Benfica, tratar de fazer o melhor possível para que tudo corra bem. Faltam muitos jogos para a época acabar. Amanha [terça-feira] é um jogo diferente da Liga e como disse, estamos com pensamento positivo. Se jogarmos os 90 minutos como jogámos na segunda parte aqui na Luz, em que entrámos com mentalidade e atitude diferentes, tudo vai correr bem e tenho a certeza que vamos passar aos quartos de final», disse, em conferência de imprensa



