O sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões colocou Midjylland ou AEK Larnaca no caminho do Benfica. Simão Sabrosa respeito pelo adversário, seja ela qual for, e faz um balanço positivo do andamento da pré-época.

«O Benfica vai ter de encarar o adversário com toda a seriedade e rigor. Ainda não se sabe qual será, mas qualquer uma destas duas equipas terá o maior mérito contra o Benfica. A nossa equipa está focada para este primeiro jogo e aguardamos o adversário. Vamos focados no que estamos a fazer e preparar-nos da melhor forma para o jogo», começa por dizer o diretor de relações internacionais do Benfica, em declarações reproduzidas pelo clube.

«Está à vista de todos que o plantel está a trabalhar muito bem e a assimilar com qualidade as ideias do treinador, como se tem visto na pré-temporada. O adversário vai receber o nosso maior respeito», acrescenta Simão, que faz questão de deixar uma mensagem aos adeptos.

«Agradecer todo o apoio dos nossos adeptos que têm estado do nosso lado neste início de pré-temporada. Eles sabem da importância que têm no nosso Clube e a importância que tem transmitirem essa paixão para a nossa equipa. Tem havido essa união entre plantel e adeptos, que faz toda a diferença. Mais uma vez agradecer esse apoio e que dure muito tempo. É sinal que o plantel vai continuar a trabalhar bem e a dar alegrias aos nossos adeptos», conclui.