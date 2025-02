Simão Sabrosa reagiu ao resultado do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou o reencontro entre Benfica e Barcelona.

«Esperamos que o Benfica consiga fazer dois grandes jogos para continuarmos a sonhar. Porque é possível, temos uma equipa que está preparada para este duelo», garantiu o diretor de relações internacional do Benfica em declarações à BTV.

Recorde-se que na fase de grupos as duas equipas defrontaram-se no Estádio da Luz, num jogo em que as águias estiveram a vencer por 3-1 e 4-2, mas que acabaram por perder por 5-4. «Foi um jogo de grande qualidade, intenso, em que o Benfica perdeu de forma injusta. Este será um contexto diferente, uma vez que será a duas mãos, mas a qualidade e a dificuldade serão iguais», projetou.

Simão Sabrosa recordou ainda o confronto entre Benfica e Barcelona para os quartos de final da Liga dos Campeões em 2005/06, no qual esteve presente. Depois do 0-0 na Luz, as águias perderam em Camp Nou por 2-0 diante do futuro campeão. «Estávamos a perder por 1-0, tive oportunidade de igualar [n.d.r.: empate a um golo apuraria o Benfica pelos golos fora], mas não consegui fazer golo. Mas foram grandes encontros, em que defendemos ao máximo o nosso clube e é isso que esperamos nesta fase.»