Simão Sabrosa antecipou a visita do Benfica em Camp Nou, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e elogiou o trabalho de Jorge Jesus na preparação do jogo.



«É um jogo de dificuldade máxima. Devemos estar preparados para não cometer errpos e aproveitar as oportunidades que criarmos. Jesus está a fazer um trabalho muito bom para criar dúvidas ao Barcelona amanhã [terça-feira]», frisou, em declarações aos microfones da rádio «RAC1».



O diretor de relações internacionais das águias elogiou ainda Xavi, considerando-o a pessoa indicada para recuperar a essência do clube.



«O Xavi tem a capacidade de trazer os adeptos de volta ao estádio e de recuperar a essência do clube, isso já é uma vitória. Tem muito trabalhado, mas o importante é que agora os adeptos estão com a equipa», defendeu.



Retirado desde 2016, Simão jogou nos dois principais emblemas da cidade Condal: representou o Barça entre 1999 e 2001 e o Espanhol de 2012 a 2014.



O Barça-Benfica joga-se esta terça-feira, às 20h00.