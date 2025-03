O treinador do Benfica, Bruno Lage, reconheceu que, para vencer o Barcelona na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a equipa precisa de traduzir em golo as várias oportunidades de golo que cria.

«O mais importante é sentirmo-nos confiantes. Olhámos para os dois jogos e, pelas oportunidades que criámos, sentimos que temos um jogo decisivo, mas temos de ter coragem e ambição de jogar o nosso jogo, criar oportunidades e marcar para seguir em frente na prova, que é o nosso objetivo. Seria um prestígio enorme seguir em frente», frisou.

«Não acredito que esteja a faltar nada. O que fizemos nos últimos jogos foi muito bom. Podíamos ter feito mais golos em função as oportunidades que criámos, mas nesses jogos proporcionámos grandes noites ao guarda-redes adversário. Sentimos que quantas mais oportunidades de golo criarmos, mais probabilidades vamos ter de marcar», acrescentou o técnico das águias.

Lage também observou que a linha defensiva subida do Barça pode ser um fator a explorar, embora os catalães saibam proteger-se nesse momento. «Nós olhamos sempre para a forma como o adversário joga. O Barcelona entende que essa é a forma como defende. Por vezes, observamos e vemos um espaço enorme entre a linha defensiva e a baliza. Mas, nesse espaço, está o guarda-redes, que tem uma colocação muito boa atrás da linha defensiva, controla muito bem esse espaço. Há que saber utilizá-lo e acho que fazemos isso muito bem.»

O técnico dos encarnados descartou ainda que a ansiedade causada pela pressão de ter de vencer possa afetar o Benfica. «Não acredito. Pela experiência que a equipa tem, não acredito. E, curiosamente, a equipa entrou sempre muito bem nos dois jogos com o Barcelona. No primeiro jogo, já estávamos a vencer 1-0 ao terceiro minuto e, no segundo, aos vinte segundo, já tínhamos feito um remate à baliza. Sinto a equipa tranquila e confiante e amanhã teremos de ter a capacidade de reproduzir o que fizemos nos outros jogos.»

Benfica e Barcelona defrontam-se esta terça-feira (17h45) na Catalunha, com os espanhóis em vantagem depois do triunfo na Luz (1-0). Pode acompanhar esta partida AO MINUTO no Maisfutebol.