Tomás Araújo, defesa do Benfica, falou à flash da Sport tv depois do triunfo no Mónaco (2-3).

[Benfica sentiu mais dificuldades a jogar contra dez?] «Sim, primeiramente dizer que o Mónaco é uma equipa muito física e aposta em transições. Deveríamos estar melhor no capítulo defensivo, contra dez parecia que estávamos muito relaxados dentro de campo. Foi isso que nos matou um pouco, mas reagimos bem. A qualidade individual dos nossos jogadores é incrível e conseguimos dar a volta.»

«Foram 90 minutos em que parecíamos estar a jogar em casa. Claro que, depois do 2-1, fomos um pouco abaixo, mas com estes adeptos é impossível ficar em baixo. E conseguimos a reviravolta.»

«No fim da primeira parte estávamos a perder o “timing” dos duelos e a cometer muitas faltas. Na segunda parte, estivemos muito melhor. O objetivo está mais próximo, com nove pontos, mas queremos mais.»