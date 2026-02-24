João Tralhão, treinador-adjunto de José Mourinho, na conferência de imprensa de antevisão do Real Madrid-Benfica, jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões que está marcado para as 20h00 desta quarta-feira.

Grupo está com o foco para o jogo de amanhã?

«Sim, obviamente, sabemos da complexidade do jogo, é um jogo complexo, mas o foco é exatamente igual ao que tivemos nos jogos passados, é um jogo que nos vai obrigar a estar no limite, é uma final e o foco, posso garantir, é total.»

Fredrik Aursnes está pronto para os 90 minutos? A equipa vai estar na máxima força?

«Aquilo que posso responder é que nós viemos na máxima força para disputar o jogo que é uma final para nós e garantimos que todos os jogadores que estiverem dento do campo vão estar a cem por cento.»

Richard Ríos foi suplente na primeira mão, agora pode ser titular?

«É um jogador muito importante para nós. Tem uma capacidade defensiva e ofensiva que nos acrescenta enquanto equipa. Não posso responder a essa questão porque estava a dar um trunfo ao treinador do Real Madrid, mas obviamente que poderá ser uma opção, a jogar ou no banco, que nos vai acrescentar valor.»

Que espera da atuação do árbitro?

«O que o Benfica espera é que seja um jogo justo e que respeitem a igualdade de critério que nós sentimos que, na primeira mão, foi diferente. Isso é o que esperamos amanhã do árbitro. Não estando aqui a dissecar o que se passou, foi muito evidente, há jogadores que estarão amanhã no campo que não poderiam estar, mas isso não é o meu papel estar aqui a dissecar isso. O que esperamos amanhã é que o árbitro, que é um grande árbitro, respeite o gigante que é o Real Madrid, mas que respeita também o gigante que é o Benfica e que haja duas equipas com o mesmo critério na decisão do árbitro.»