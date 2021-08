Jorge Jesus já defendeu em várias ocasiões que os treinadores portugueses são os melhores do Mundo e recentemente disse até que estão na vanguarda do conhecimento técnico.

Nesta quarta-feira, o treinador do Benfica vai defrontar uma equipa que é orientada por um alemão (Roger Schmidt) e, curiosamente, os últimos três treinadores campeões europeus de clubes são alemães: Jürgen Klopp (Liverpool), Hans-Dieter Flick (Bayern Munique) e Thomas Tuchel (Chelsea).

Na antevisão ao jogo com o PSV, Jesus foi questionado sobre se seria um «gozo especial» deixar pelo caminho um técnico alemão. «O gozo especial que nos dão é sempre a nossa valorização como treinadores e a qualidade da equipa onde trabalhamos», introduziu antes de se referir à qualidade dos treinadores germânicos.

«Não vejo os treinadores alemães tão fortes assim. Não os distingo. Distingo outros: os argentinos e os portugueses são muito mais criativos. Também tem a ver muito com as equipas onde se trabalha», considerou, virando de seguida o foco para a eliminatória com a equipa holandesa. «O gozo que me dá não é o treinador em sim: é poder estar na fase de grupos da Champions, porque o Benfica tem uma equipa que merece estar na fase de grupos», concluiu.