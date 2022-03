Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, analisa a vitória em Amesterdão e consequente passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões:

[sobre o apoio dos adeptos] «Os adeptos contribuíram muito para o que aconteceu aqui. Desde o momento da chegada ao hotel, até ao apoio incondicional que sentimos aqui no estágio. Agradecemos terem estado sempre com a equipa, assim como as pessoas que não puderam estar aqui, mas que sofreram connosco. O nosso obrigado, e aproveito o tempo de antena para pedir o mesmo apoio no próximo jogo, com o Estoril. Será mais um jogo difícil e vamos a tribunal novamente.»

[sobre as emoções pessoais de um técnico que, normalmente, não é muito expansivo] «Já tive oportunidade para isso. Temos consciência da dificuldade do adversário, do jogo difícil que tivemos. Na minha ótica o treinador tem de ser o mais frio e calculista possível. Não deixar que as emoções toldem muito o raciocínio, mas claro que estamos todos satisfeitos. Estamos entre as oito melhores equipas da Europa. Este grupo está de parabéns, trabalhou muito, frente a um adversário difícil, desde o primeiro momento que acreditámos que seria possível.»

[o jogo correspondeu àquilo que esperava?] «Estávamos a contar com uma entrada forte do Ajax, com o apoio do seu público, e tendo em conta a matriz ofensiva do seu jogo. Preparámos a equipa para enfrentar esse primeiro momento, mas ao recuperar a bola não conseguíamos ter critério para gerir a posse de bola. A inteligência das equipas também se vê nesses momentos, e se não dava de uma forma, dava de outra. Sabíamos que tínhamos de continuar com uma consistência defensiva elevada, com compromisso, para travar a qualidade do jogo ofensivo do Ajax, e depois aproveitar uma transição ou um momento de bola parada.»

[sobre a troca de Taarabt por Meïté, ao intervalo] «O Adel estava limitado fisicamente. Entre as opções disponíveis, em termos de médios, e dada a abordagem para a segunda parte, entendemos que o Meïté podia dar algum poder físico na ocupação dos espaços, e também na qualidade com bola, na perspetiva de ver o jogo mais à frente. A partir do golo tentámos segurar a vantagem. Ainda tivemos uma oportunidade do Roman. Os jogadores estão de parabéns. Acima de tudo pela forma como encararam a eliminatória, reconhecendo que o adversário tem uma enorme qualidade, mas tentando encontrar a melhor estratégia.»

«Temos de olhar para o conjunto dos dois jogos. Na Luz tivemos uma segunda parte muito interessante, dentro das dinâmicas das suas equipas. Jogaram duas equipas que gostam de ter bola, de se atirar para o ataque. Temos consciência que hoje não conseguimos fazer esse jogo. Muitas vezes tivemos essa capacidade de jogar num bloco médio-baixo e tentar sair numa transição. Muitas vezes temos de entender aquilo que o jogo está a dizer e de que forma podemos ferir o adversário, encontrar esse pragmatismo. Acima de tudo não podíamos perder a nossa consistência defensiva. O Ajax teve as suas oportunidades, mais situações de perigo, mas perante este adversário e as características do jogo, soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer, e depois aproveitar aquilo que o jogo estava a dizer que podíamos aproveitar.»