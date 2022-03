Na véspera do encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Nélson Veríssimo foi questionado acerca do seu futuro no comando do Benfica. Apesar da insistência dos jornalistas, o treinador remeteu a decisão sobre a sua continuidade para o final da temporada.



«Vou ser sincero. Essa não é a minha preocupação nem do meu staff. A nossa preocupação não é a continuidade na próxima época, mas preparar as semanas de treino e o jogo seguinte. Isso é o mais importante. Olhar para características dos jogadores e da equipa, saber o momento que vivemos e perceber o que podemos fazer para melhorar esse momento. No final deste trajeto, quando chegarmos ao jogo com Paços, vamos olhar para trás e perceber se houve crescimento. Tudo o resto é lateral. O meu foco está aí», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Percebo a questão, mas não é o momento para falar disso. Os balanços são feitos no final dos trajetos. Quando falo do fim de percurso, o campeonato termina com o Paços e aí será o momento de fazer um balanço. Ainda temos sete ou oito jogos da Liga e pelo menos mais uma da Champions. Acreditamos muito que se estivermos ao nível que temos demonstrado, temos reais possibilidades de fazer um bom jogo, de ganhar e passar a eliminatória. É com o que me preocupo neste momento», acrescentou.



