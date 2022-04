«Crença», «ambição» e «consistência» foram as palavras mais repetidas por Nélson Veríssimo no lançamento do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, em Anfield, frente ao Liverpool. O treinador espera uma entrada forte do adversário, mas acredita que é possível travá-lo para depois procurar o golo que pode mudar a eliminatória.

«Vamos com ambição natural de quem acredita no que está a fazer. Sabemos que vamos jogar com uma desvantagem de dois golos em Inglaterra, mas conscientes que as coisas podem mudar. Vamos com essa ambição. Apesar de ter perdido o jogo da primeira mão, na análise que nós fizemos, apesar das dificuldades que sabemos que vamos encontrar, acreditamos no que fizemos no primeiro jogo, nas oportunidades que tivemos, mesmo não sendo muto eficazes. Por outro lado, vamos ter de ser muito consistentes no processo defensivo, face às características do Liverpool», começou por enunciar o treinador.

Nélson Veríssimo espera uma entrada forte do Liverpool, com o intuito de resolver a eliminatória, pelo que considera importante a equipa entrar focada e consistente. «Quando olhamos para o Liverpool temos de ponderar tudo o que é a dinâmica do Liverpool, pela qualidade que tem, pelas individualidades que tem. O objetivo passa por fazer golo, com a consciência que não podemos sofrer. Temos de fazer um jogo equilibrado, reconhecendo que, apesar da desvantagem de dois golos, não nos podemos atirar para o jogo de forma muito aberta. Temos de ter a consistência para aguentar. O Liverpool vai querer resolver o jogo os primeiros minutos, depois a nossa oportunidade há de aparecer. Foi para isso que preparámos a equipa. Amanhã, reconhecendo que vai ser difícil, vamos com essa ambição e com a crença que é possível», insistiu.

Nos últimos jogos, o Benfica tem sofrido antes de marcar. Foi assim com o Sp. Braga, no primeiro jogo com o Liverpool e agora, no último, com o Belenenses. «Temos de estar preocupados sempre que sofremos golos. Da mesma forma que temos marcado, em alguns jogos temos sofrido golos. Temos de trabalhar de forma a que isso não volte a acontecer. Sabemos que frente a este Liverpool há determinados comportamentos que devemos evitar. Ter muita atenção aquilo que é o jogo deles. Olhamos para o Liverpool com muitas dinâmicas trabalhadas já há muito tempo. Temos consciência que em termos individuais e coletivos temos de estar muito bem para diminuir os espaços. Acreditamos que vamos conseguir o tal golo. Não podemos sofrer obviamente», destacou.

No primeiro jogo com o Liverpool, o Benfica até chegou com facilidade ao último terço, mas depois nem sempre tomou as melhores decisões. «É verdade. Acreditamos que o posicionamento da equipa e o movimento ofensivo tem de lá estar, depois há essa liberdade para os jogadores tomarem essas decisões. No jogo com o Liverpool, sentimos que tivemos qualidade para chegar à frente, ao último terço. Depois, antes de tomar uma opção, temos de olhar e ver se há colegas melhor posicionados. Tivemos algumas situações com esse cariz, temos depois de colocar a bola no colega em melhores condições para finalizar, mas não podemos estar castrados de estar perto da baliza e não rematar», comentou.

Nelson Veríssimo acredita e está convencido que muitos adeptos também acreditam, até pelo apoio que o Benfica vai ter em Anfield. «Mais do que eu dizer, é entendermos o sentimento dos adeptos. Nós sentimos quando fomos a Amesterdão, nos jogos que fazemos aqui em casa. Nos momentos em que as cosias não correrem bem à equipa, os sócios estiveram connosco. No jogo com o Belenenses, numa condição diferente, sentimos o calor dos adeptos. A quantidade de adeptos que vai estar em Inglaterra também é sinónimo de confiança e queremos dar algo em troca. Sentir que eles podem chegar ao final do jogo e sentir que a equipa fez tudo para conseguir o objetivo», destacou ainda.