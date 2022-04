Quatro dias depois do jogo com o Liverpool, O Benfica vai a Alvalade defrontar o Sporting, em jogo da 30.ª jornada da Liga que pode definir, desde logo, a luta pelo segundo lugar que dá acesso direto à fase de grupos da liga dos Campeões da próxima época. No entanto, o treinador garante que o foco vai estar totalmente em Anfield e só depois é que vai pensar no dérbi.

«Não, não vamos fazer gestão. O jogo de amanhã é o jogo de amanhã e sabemos a importância que tem. Estamos numa eliminatória onde não estamos há vários anos. Acreditamos que é possível e vamos entrar com a equipa mais forte, tendo em consideração que os que não entrarem também poderão dar resposta positiva. Temos confiança e ambição de que as coisas vão correr bem», começou por referir.

Entre o Liverpool e o Sporting, o treinador não tem dúvidas sobre qual o mais importante para as ambições do Benfica. «O jogo mais importante é o do Liverpool, indiscutivelmente. Sabemos os resultados, a classificação, a diferença pontual para os adversários... aqui damos importância a todas as competições em que estamos envolvidos, independentemente dos resultados serem negativos ou positivos. Dar a importância devida a esse jogo, admitindo que estamos numa situação complicada. O jogo do Sporting vem a seguir», insistiu.

O treinador também acredita que a equipa pode regressar mais moralizada de Liverpool, mesmo não garantindo a qualificação para as meias-finais. «Acredito que sim. Se olharmos para o rendimento que a equipa teve na fase de grupos, a forma como reagiu frente ao Ajax, a forma como jogámos neste primeiro jogo com o Liverpool. A equipa sabe que vamos jogar com uma equipa difícil, mas sente que tem capacidade para dar resposta», comentou ainda.