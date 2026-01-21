José Mourinho revelou, no decorrer da antevisão do jogo desta quarta-feira, frente à Juventus, uma «promessa» que lhe foi feita por Bruma há uns anos quando o avançado, na altura ao serviço do Galatasaray, marcou um golo ao Manchester United então comandado pelo atual treinador do Benfica. Fomos à procura do tal golo que não foi marcado «há dez ou quinze anos», como referiu o treinador, mas sim há nove.

Um golo recordado por Mourinho, ao lado de Bruma, em plena conferência de imprensa na terça-feira, já em Turim. «Ganda golo», atirou o treinador depois de recordar as palavras de Bruma no final desse jogo. «A única coisa que tem de fazer é o que me prometeu há dez ou quinze anos, quando jogou contra mim. Marcou e no fim do jogo disse-me “Levas-me para uma equipa tua e vou marcar golos para ti”. Agora tem a oportunidade... », atirou o Mourinho.

Esse momento agora revisto pelos dois protagonistas foi registado a 30 de julho de 2016, em plena pré-temporada, numa partida em que a equipa de Old Trafford acabou por vencer por 5-2. Zlatan Ibrahimovic abriu o marcador, aos 4 minutos, mas depois o Galatasaray deu a volta ao resultado antes do intervalo, com golos de Sinan Gumus (22m) e o tal golo de Bruma (40m) que pode ver aqui em baixo.

O Manchester United acabou por vencer o jogo com mais quatro golos marcados na segunda parte, com um «bis» de Wayne Rooney e ainda golos de Marouane Fellaini e Juan Mata.