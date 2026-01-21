VÍDEO: encontrámos o golo que Bruma marcou a Mourinho há nove anos
Treinador revelou promessa do avançado feita depois de um jogo em que marcou ao Manchester United em 2016
José Mourinho revelou, no decorrer da antevisão do jogo desta quarta-feira, frente à Juventus, uma «promessa» que lhe foi feita por Bruma há uns anos quando o avançado, na altura ao serviço do Galatasaray, marcou um golo ao Manchester United então comandado pelo atual treinador do Benfica. Fomos à procura do tal golo que não foi marcado «há dez ou quinze anos», como referiu o treinador, mas sim há nove.
Um golo recordado por Mourinho, ao lado de Bruma, em plena conferência de imprensa na terça-feira, já em Turim. «Ganda golo», atirou o treinador depois de recordar as palavras de Bruma no final desse jogo. «A única coisa que tem de fazer é o que me prometeu há dez ou quinze anos, quando jogou contra mim. Marcou e no fim do jogo disse-me “Levas-me para uma equipa tua e vou marcar golos para ti”. Agora tem a oportunidade... », atirou o Mourinho.
Esse momento agora revisto pelos dois protagonistas foi registado a 30 de julho de 2016, em plena pré-temporada, numa partida em que a equipa de Old Trafford acabou por vencer por 5-2. Zlatan Ibrahimovic abriu o marcador, aos 4 minutos, mas depois o Galatasaray deu a volta ao resultado antes do intervalo, com golos de Sinan Gumus (22m) e o tal golo de Bruma (40m) que pode ver aqui em baixo.
O Manchester United acabou por vencer o jogo com mais quatro golos marcados na segunda parte, com um «bis» de Wayne Rooney e ainda golos de Marouane Fellaini e Juan Mata.