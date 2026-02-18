Os momentos que se seguiram ao Benfica-Real Madrid da última terça-feira foram tensos, numa espécie de prolongamento do que se viveu, no relvado, após o golo que decidiu a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, apontado por Vinícius Júnior.

Após os festejos do 1-0, o internacional brasileiro denunciou ao árbitro do encontro que teria sido alvo de insultos de cariz racista, o que conduziu à aplicação do protocolo da UEFA previsto para esse tipo de situações e a uma interrupção do jogo que se prolongou durante cerca de 10 minutos.

No final da partida, de Espanha chegaram relatos de uma alegada altercação entre o presidente do Benfica, Rui Costa, e um elemento da estrutura do Real Madrid, cenário que as águias já negaram, classificando a acusação de «totalmente falsa e descabida».

Ainda assim, a equipa de reportagem da CBS Sports captou um momento de grande agitação à entrada do balneário do Real Madrid.

Durante um direto na zona de entrevistas rápidas, um jornalista da estação televisiva norte-americana relatou que elementos do staff do Benfica, entre os quais o presidente Rui Costa, terão tentado entrar no balneário dos merengues.

O repórter precisou que se viveram «momentos de tensão» naquela zona do estádio, sem no entanto ter descrito qualquer agressão. No final, ainda abordou o líder do Benfica para tentar obter um esclarecimento sobre o que ali se estava a passar, sem sucesso.

O Real Madrid venceu o Benfica (1-0), no Estádio da Luz, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão joga-se a 25 de fevereiro, no Bernabéu.

Veja as imagens a partir do minuto 1:10