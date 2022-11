Depois do FC Porto, mais uma equipa portuguesa no caminho do Club Brugge na Liga do Campeões. O Benfica vai ser o adversário dos belgas nos oitavos de final da prova milionária.

Depois de saberem o seu destino, os jogadores reagiram ao sorteio num vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

«Uau, Benfica, um bom clube. Mas acho que conseguimos», afirma Clinton Mata, que foi o primeiro a aparecer no vídeo. «Começamos em casa, por isso podemos fazer coisas boas, também somos bons», explica Antonio Nusa. Já o internacional belga Dedryck Boyata apela ao apoios dos adeptos: «Precisamos de todos, vamos começar bem e ter esperança.»

O experiente guarda-redes Simon Minoglet é mais reticente e antevê uma partida difícil, em que o Brugge terá 20 a 25% de possibilidades de passar à próxima fase.

«Eu queria evitar o Manchester City. Pode parecer um sorteio fácil, mas não podemos esquecer que o Benfica está invicto e terminou em primeiro lugar num grupo com Juventus e PSG. Se conseguirmos segurar o 0-0 no jogo em casa, seria ótimo. Mas em Lisboa será um jogo quente, temos 20 a 25% de hipóteses de passar aos quartos», referiu.