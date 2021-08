Em quatro jogos oficiais desde que assumiu o comando técnico do Spartak Moscovo, Rui Vitória perdeu três e venceu apenas um e tem a participação na Liga dos Campeões fortemente hipotecada após a derrota por 2-0 com o Benfica no encontro da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na antevisão à partida desta terça-feira, Jorge Jesus disse desejar que Vitória se mantenha na equipa russa e que tenha sucesso. «Desde o primeiro jogo que sempre disse, e volto a dizer, que quero que o Benfica passe para o play-off e que o Rui Vitória continue no Spartak Moscovo e que seja muito feliz e ganhe títulos na Rússia, porque isso é bom para a divulgação do treinador português. Mas amanhã há dois interesses em jogo: do Spartak e do Benfica.»

O técnico das águias considerou que a eliminatória está ainda em aberto e que a esperança dos russos numa reviravolta é legítima. «Como nós tivemos um resultado favorável em Moscovo, acho que esta equipa também pode pensar da mesma maneira. Vamos tentar que isso não aconteça porque acreditamos no que fazemos e que temos todas as condições para passar. E com a ajuda dos nossos adeptos acho que vai ser mais fácil», vincou, garantindo não estar já a pensar na presença no play-off, onde o PSV se afigura como o mais provável adversário.

«O Benfica não tem esse pensamento. Tem o pensamento que tem um jogo para decidir o play-off no jogo de amanha. A vantagem do primeiro jogo não garante nada em termos de passagem. Para passarmos esta eliminatória, temos de ganhar ou pelo menos não perder por mais de dois golos. E é isso que vamos tentar fazer. Vamos tentar que a nossa equipa jogue ao nível de Moscovo. Um grande jogo, espectacular a todos os níveis. Espero que a equipa tenha o mesmo comportamento, porque tem tudo para que isso possa acontecer, sabendo que o adversário não tem nada a perder e vai utilizar uma forma de jogar diferente, pelo menos em termos de sistema. Mas nós vamos preparar-nos mais ou menos para isso. Depois do jogo de Moreira, hoje é o nosso primeiro treino para o jogo de amanhã com o Spartak», rematou.